Hinter „bikeRR“ steckt Inhaber René, der seine Kindheitserinnerungen aus Oberwollanig in ein modernes „Wohnzimmer für Biker“ verwandelt hat. „Die Liebe zu Fahrrädern habe ich durch meinen Großvater entdeckt“, erzählt René gegenüber 5 Minuten. Als Kind in Oberwollanig war er den ganzen Tag im Wald unterwegs. „Mit strahlenden Augen habe ich meinem Opa zugesehen, wie er meine kaputten Schläuche geflickt hat, bis ich es irgendwann selber konnte.“ Diese Faszination für das Handwerk und das Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern ließen ihn nie los. Was im heimischen Keller mit Reparaturen für Freunde begann, entwickelt sich nun in der Peter-Rosegger-Straße weiter: „Man sieht mir wahrscheinlich an, wie gern ich das Thema Fahrräder habe. Wenn man etwas mit Liebe macht, macht man es richtig – hat mir mal jemand gesagt“.

Boutique-Vibes statt Massenware

René setzt auf ein „Einkaufserlebnis mit Boutique-Vibes“. Gemeinsam mit Familie und Freunden wurde der Shop großteils selbst gebaut – mit viel Holz, echten Bäumen und Naturmaterialien. „Das Ziel ist, dass Menschen auch einfach nur für einen Kaffee und ein Gespräch stehen bleiben. Ein echtes Wohnzimmer für Fahrradbegeisterte“, erklärt er im Gespräch. Um diese Gemeinschaft zu leben, lädt das Team auch jeden Dienstag zum „Community Ride“ nach Ladenschluss ein.

Was hat BikeRR zu bieten?

Mit den Marken Mondraker, Santa Cruz und Focus bringt René Bikes nach Villach, die dort bisher nicht lokal erhältlich waren. Unterstützt wird er in der Werkstatt von Stefan (bekannt als Downhill-Racer „mauser_Stef“), der mit Herzblut und Rennsport-Erfahrung für fachliche Top-Kompetenz sorgt. Ein besonderes Service-Zuckerl für alle Kunden: Ein eigener Abhol- und Bringservice für Fahrräder.