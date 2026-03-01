Fellnasen suchen ein liebevolles Für-immer-Zuhause

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute mehrere der süßen Fellnasen vor. Sie können direkt kennengelernt und auch adoptiert werden.

Viele Schützlinge des Kärntner Tierschutzvereins Villach wünschen sich neue Besitzer, die ihnen ein Zuhause und Geborgenheit schenken. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Zuhause für Hundeopa gesucht

Infos zu Ares Deutsch-Kurzhaar

männlich

braun-schimmel

geboren: 2014

Trotz seines Alters ist Ares noch fit und genießt gemütliche Spaziergänge. Er mag Kinder, fährt gerne im Auto mit, kuschelt für sein Leben gern und versteht sich gut mit anderen Hunden. Für seinen Lebensabend wünscht sich der Vierbeiner ein ruhiges, liebevolles Zuhause, in dem er ankommen und einfach dazugehören darf.

©Tierheim Villach Ares ist ein lieber Hundeopa mit großem Herzen.

Wohnungskatze sucht Plätzchen zum Leben

Infos zu Johannes männlich

kastriert

schwarz-weiß

ca. 10 Jahre alt

Johannes ist FeLV- und FIV-positiv. „Beide Viren betreffen ausschließlich Katzen und sind nicht auf Menschen oder andere Tiere übertragbar“, versichert man vonseiten des Tierheims. Daher sucht die Samtpfote ein liebevolles Zuhause in reiner Wohnungshaltung. Idealerweise mit einer ebenfalls positiv getesteten Katze oder gemeinsam mit einem seiner Katzenfreunde aus dem Tierheim. Johannes liebt Streicheleinheiten, gemütliche Liegeplätze und versteht sich sehr gut mit anderen Katzen.

©Tierheim Villach Kater Johannes ist eine ruhige, liebe Wohnungskatze mit einem sanften Wesen.

Ruhige Wohnungskatze

Infos zu Ines weiblich

kastriert

weiß-braun getigert

ca. 3-4 Jahre alt

Ines ist eine liebe, ruhige Wohnungskatze mit einem zarten Wesen. Sie genießt Streicheleinheiten, kuschelige Liegeplätze und beobachtet zufrieden ihre Umgebung. Wie Kater Johannes ist auch sie FeLV- und FIV-positiv. Daher sucht die Fellnase ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung – gerne zu einer ebenfalls positiv getesteten Katze oder gemeinsam mit einer ihrer Katzenfreundin aus dem Tierheim.

©Tierheim Villach Wer Ines ein Zuhause schenkt, gewinnt eine treue Seele mit großem Herzen.

Fleißige Mäusefängerin

Infos zu Wildegard weiblich

kastriert

grau-weiß

Alter unbekannt

Wildegard ist eine sehr scheue und unabhängige Katze, die lieber auf Abstand bleibt. Menschen gegenüber ist sie noch äußerst misstrauisch – selbst das Tierheim-Personal darf sie nicht anfassen. Am wohlsten würde sich der Vierbeiner auf einem Hof oder einem großen Grundstück fühlen, wo sie als fleißige Mäusefängerin ihren Instinkten nachgehen kann.

©Tierheim Villach Wildegard sucht ein Zuhause, welches ihr Freiheit und Sicherheit zugleich bietet.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.