„Adler“ mussten Heimpleite in Kauf nehmen

Es geht bei den „Adlern“ um das Heimrecht in den Pre-Playoffs. Der HC Pustertal könnte sich noch um einen Platz verbessern. Das Spiel begann um 17.30 Uhr.

Chancen ausgelassen

Gleich zu Beginn fassen die „Adler“ eine Strafe aus, doch sie überstehen die Unterzahl. Dann jubeln die „Wölfe“. Osmanski bringt die Scheibe in das Tor der Villacher. Der VSV erhöht den Druck, doch es mag kein Ausgleich im ersten Spieldrittel gelingen. Nach der Pause haben die Villacher eine Überzahlchance und sind bemüht, doch es bleibt weiterhin bei dem 0:1-Rückstand. Dann folgt eine Doppelte Überzahl für den VSV, doch die Chance bleibt ungenutzt. Es geht somit in die letzte Pause.

0:1 verloren

Aktiv geht es in das Abschlussdrittel und nun muss der VSV offensiver werden, um das Spiel noch für sich zu entscheiden. Dann kassieren die Villacher eine Strafe, doch übersteht die Unterzahl. Dann ist das Match auch schon zu Ende. die „Adler“ mussten sich dem HC Pustertal geschlagen geben. Ein ausführlicher Spielbericht folgt.