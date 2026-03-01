Nagelstudio in der Villacher Innenstadt schließt bald seine Türen

Das Nagelstudio "Glamour Nails Artist & Shop" teilte kürzlich in den sozialen Medien mit, dass es seine Türen in der Italienerstraße in Villach in wenigen Monaten schließen wird.

Offenbar brodelte schon die Gerüchteküche rund um das Studio in der Innenstadt, damit räumt die Inhaberin nun auf. „Ja, es stimmt. Bald gibt es wieder einen weiteren Leerstand in der Villacher Innenstadt. In wenigen Monaten werde ich meine Türen in der Italienerstraße schließen“, heißt es.

Prioritäten neu ordnen

In einem emotionalen Posting auf Facebook teilt die Inhaberin offen ihre Gedanken und schreibt von einem für sie prägenden Jahr 2025, voller persönlicher und entscheidender Erlebnisse, sowie auch Erfahrungen, die sie wachrüttelten. „Gesundheit, Familie und echte Freundschaften stehen für mich jetzt an erster Stelle“, schreibt sie weiter. Auch ein innerer Druck schien sich über die Jahre aufgebaut zu haben, daher sei es ihr Anliegen, bewusst Tempo rausnehmen, als Form von Stärke.

Durchhaltevermögen in schwierigen Phasen

„In den letzten 9 Jahren habe ich mir selbst bewiesen, was Durchhaltevermögen bedeutet. 5,5 Jahre davon in der Villacher Innenstadt, inklusive der Corona Zeit, in der auch wir von einer kompletten Schließung betroffen waren. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft“, teilt sie weiter mit. Zudem komme das Unternehmertum, welches Kraft erfordert. Ein entscheidender Faktor sei die fehlende Energie. „Das Jahr 2025 hat mir deutlich gezeigt, wie wertvoll und begrenzt Gesundheit ist“, schreibt sie.

„Ich gehe nicht weg. Ich entwickle mich weiter“

Doch scheint es kein gänzlicher Abschied zu sein, denn die Inhaberin teilt weiter mit: „Ich gehe nicht weg. Ich entwickle mich weiter. Etwas abseits der Stadt, aber weiterhin mit gewohnter Qualität, ehrlicher Beratung, offenen Ohren und den Gesprächen, die unser Studio immer ausgemacht haben.“ Abschließend betont sie, dass das Team weiterhin zusammenbleibt. Doch genaueres zu einem neuen Standort wird noch nicht verraten.