Kleine Chefs ganz groß: Kinder planen Villachs Spielplätze

Wie toll: In Villach dürfen die Kinder bei der Spielplatzgestaltung mitreden. So durften sie abstimmen und entschieden sich für eine doppelte Seilbahn.

Die Stadt befindet sich in einem ständigen Dialog mit ihren Bürger:innen. Schon die jungen Villacher haben ein gewichtiges Wort und bestimmen mit, welche Geräte künftig auf ihren Spielplätzen stehen. Als erste Stadt Kärntens führte Villach schon vor Jahren den Villacher Bürgerrat ein.

Villacher dürfen mitbestimmen

Villacher reden nicht nur mit, sie sind maßgeblich in den Entscheidungsprozess einbezogen. Ein Beispiel dafür sind die Schwammstadt-Bäume auf dem Hauptplatz. Die Anrainer:innen haben den Zeitplan der Bauarbeiten vorgegeben und die Standortwahl der Bäume wesentlich mitentschieden.

Kinder dürfen für Favoriten abstimmen

Was bei den Großen funktioniert, klappt auch bei den Kleinen. „Schüler entscheiden, welche Spielgeräte auf den Spielplätzen umgesetzt werden“, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Zusammen mit der Abteilung Stadtgrün besuchte sie kürzlich die MS Landskron. „Im Walter-Dick-Park wird ein neues Spielgerät aufgestellt. Unsere Stadtgrün-Expert:innen schlugen vier unterschiedliche Spielgeräte vor, in einem Beteiligungsprozess stimmten die Kinder über ihren Favoriten ab“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig.

Doppelte Seilbahn

Die Schüler entschieden sich schließlich mehrheitlich für die Umsetzung einer doppelten Seilbahn. Auf zwei parallel gespannten Seilen können sie künftig von einer Plattform zur anderen gleiten. „Wir freuen uns sehr über die vielen wertvollen Ideen der Kinder. Die Seilbahn wurde bereits in Auftrag gegeben und wird bis zum kommenden Schulstart errichtet“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Schon zuvor wurden Schüler:innen in die Gestaltung der Spielplätze einbezogen. So wird heuer beim Spielplatz im Stadtpark ein „Entdeckerpfad“ zum Balancieren und Klettern realisiert. Eng eingebunden waren die Kinder der jetzigen Volksschule 1 – Am Stadtpark. Der Spielplatz im Grünen Eck Perau wurde in Kooperation mit einer Landschaftsarchitektin zur Gänze von Schülern entworfen.