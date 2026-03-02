Überraschende Rückkehr: Villacher Dermatologe öffnet wieder Ordination

Nach seinem viel beachteten Rückzug aus Protest gegen Bürokratie und steigende Kosten meldet sich der Villacher Dermatologe Roland Haberl überraschend zurück.

Der Villacher Dermatologe Roland Haberl sorgte im vergangenen Sommer für Schlagzeilen: Aus Protest gegen Bürokratie und steigende Kosten habe er seine Wahlordination geschlossen und seine Mitgliedschaft bei der Ärztekammer zurückgelegt. „Den Grund für die Schließung kann nur der Herr Dr. selbst verraten“, erklärte die Ordination damals gegenüber 5 Minuten. Nun kehrt der erfahrene Facharzt überraschend zurück und bietet seinen Patientinnen und Patienten wieder seine Dienste an. Aus welchem Anlass die Rückkehr zustande kam, ist noch unklar.

Was macht ein Dermatologe?

Ein Dermatologe ist ein auf Haut, Haare, Nägel und Schleimhäute spezialisierter Arzt. Neben der Diagnose und Behandlung von Hautkrankheiten wie Akne, Ekzemen oder Hautkrebs kümmert er sich auch um ästhetische Anliegen und präventive Maßnahmen, etwa Hautscreenings und Impfungen.

Bedarf bis 2030 decken

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, gibt es laut der Ärztekammer aktuell nur noch zwei Dermatologinnen bzw. Dermatologen mit ÖGK-Kassenvertrag in Villach, obwohl vier vorgesehen wären – somit ist es ein erster Lichtblick. Bis 2030 ist zudem ein dermatologisches Ambulatorium in Villach geplant, dass langfristig den Bedarf abdecken soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert