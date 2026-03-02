Skip to content
In Villach kam es zu einem Unfall auf 5min.at.
Verkehrsunfall an der Kreuzung Ossiacherzeile in Villach.
Villach
02/03/2026
Unfall

Verkehrsunfall bei einer Kreuzung in Villach: Verzögerungen möglich

In Villach kam es an der Kreuzung Ossiacherzeile zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Autofahrer müssen derzeit mit Verzögerungen rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Wie aktuell ein Leser gegenüber 5 Minuten berichtete, kam es im Bereich der Kreuzung Kärntnerstraße/Bichlweg in Villach zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund des Zusammenstoßes mit Sachschaden ist mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert
