/ ©Leser
Verkehrsunfall bei einer Kreuzung in Villach: Verzögerungen möglich
In Villach kam es an der Kreuzung Ossiacherzeile zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Autofahrer müssen derzeit mit Verzögerungen rechnen.
Wie aktuell ein Leser gegenüber 5 Minuten berichtete, kam es im Bereich der Kreuzung Kärntnerstraße/Bichlweg in Villach zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund des Zusammenstoßes mit Sachschaden ist mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes