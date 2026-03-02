Skip to content
In Villach wurden bei 2 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen.
Villach
02/03/2026
1. auf 2. März

Seitenscheiben bei Autos in Villach einfach eingeschlagen

Bei zwei Autos wurden in Villach die Seitenscheiben eingeschlagen. Gestohlen wurde genau eine Sonnenbrille.

von Amélie Meier
Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht die Seitenscheiben zweier Autos in Villach eingeschlagen zu haben. Beide Autos waren in der Nacht vom 1. auf 2. März 2026 im Bereich Villach-Warmbad-Judendorf, eines am Hohlweg im Bereich der Unterführung und das andere in der Kadischenallee, abgestellt.

Eine Sonnenbrille gestohlen

Die Tatorte liegen mehrere hundert Meter voneinander entfernt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Lediglich aus einem Auto wurde eine Sonnenbrille gestohlen. 

