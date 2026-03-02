Vier Medaillen für den LC Villach bei Hallenmeisterschaften

Am vergangenen Wochenende stand mit den österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien der Höhepunkt der heimischen Indoor-Saison auf dem Programm. Erstmals fanden diese Meisterschaften in der 2025 eröffneten Sport Arena Wien statt. Parallel neben den Staatsmeisterschaften wurden auch die Österreichischen U18-Meisterschaften ausgetragen.

Starke Leistungen am ersten Tag

Der erste Tag brachte für die Villacher bereits starke Leistungen und Medaillenerfolge. Matteo Xaver Jost sicherte sich über 3.000 Meter der U18-Klasse in 8:58,54 Minuten souverän die Goldmedaille und damit den österreichischen Meistertitel. Sebastian Kofler triumphierte über 800 Meter und holte sich in 1:57,16 Minuten Gold. Matthias Altenberger sprintete in der U18-Klasse über 200 Meter in starken 22,65 Sekunden zur Bronzemedaille und stellte dabei einen neuen Kärntner U18-Hallen Rekord auf. Im 3.000-Meter-Lauf der Frauen zeigte Alissa Liebhard eine solide Leistung und belegte mit 10:47,41 Minuten den 11. Gesamtrang, wobei sie eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Für das Küken im Team, Sarah Leitner, war der Wettkampf eine wertvolle Erfahrung: Trotz sichtbarer Nervosität meisterte sie die 3.000 Meter der weiblichen U18-Klasse in 11:26,28 Minuten, erreichte den neunten Gesamtrang und stellte dabei ebenfalls eine persönliche Bestleistung auf.

Zweimal Gold und einmal Bronze

Auch im Hochsprung der U18-Klasse war der LC Villach vertreten, Christopher Georg Wurzer übersprang 1,75 Meter und belegte damit den fünften Platz. Obwohl er sich ein wenig angeschlagen fühlte und nicht zu 100 Prozent fit an den Start gehen konnte, sammelte er wertvolle Erfahrung für zukünftige Wettkämpfe. Im Sprint über 60 Meter der Allgemeinen Klasse zeigte Valentin Liebhard eine starke Leistung. Mit 7,25 Sekunden erreichte er den 14. Gesamtrang und stellte dabei eine neue persönliche Bestleistung auf. Im 3.000-Meter-Lauf der U18 Klasse zeigte Benjamin Trontelj ebenfalls ein starkes Debüt. Mit 9:46,41 Minuten stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf. Viola Fischer lief über 800 Meter mit einer Zeit von 2:19,27 Minuten auf Platz neun. Damit durfte sich der LC Villach bereits am ersten Wettkampftag über zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille freuen.

Weitere Medaille an Tag zwei

Am zweiten Wettkampftag der Österreichische Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften 2025 in der Sport Arena Wien holte der LC Villach eine weitere Medaille. Sebastian Kofler gewann über 1500 m der U18 in 4:16,23 Minuten Silber. Matteo Xaver Jost lief mit 4:18,02 Minuten PB auf Rang vier. Viola Fischer belegte über 400 Meter der Allgemeinen Klasse in 60,12 Sekunden Platz neun. Sonja Schustereder absolvierte über 60 Meter Hürden in 9,91 Sekunden ihr Debüt bei Staatsmeisterschaften. Der LC Villach blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Mit vier Medaillen, neuen persönlichen Bestleistungen und starken Leistungen konnten die Athleten ihr Können zeigen. Nun darf man sich schon auf die bevorstehende Freiluftsaison freuen.