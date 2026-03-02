„Natur im Garten“: Frühjahrsprogramm in Villach startet

Die Fortsetzung der Vortragsreihe startet am 11. März mit dem Thema "Lebendiger Garten – Alles zum Säen, Ernten, Blühen und Gedeihen" mit Christiane Halder und Hans Madritsch, Pioniere im ökologischen Landbau.

Grünräume möglichst naturnah gestalten, dabei Ressourcen schonen und die

Biodiversität stärken: Das ist immer mehr Menschen ein wichtiges Anliegen. Wertvolle

Ideen und Anregungen dafür liefert jeweils im Frühjahr und im Herbst die Vortragsreihe

„Natur im Garten“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach.

Spannendes Programm für das Frühjahr

In deren Rahmen referieren anerkannte Experten über ihre Fachgebiete und geben Inputs rund um den Garten und seine umweltfreundliche Bewirtschaftung. „Auch für das kommende Frühjahr ist es uns gelungen, ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen und erneut bewährte Expert:innen für die Vorträge zu gewinnen“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sacha Jabali Adeh. „Die Vorträge reichen von der Bodenbeschaffenheit bis hin zur naturnahen Grabgestaltung.“

Erster Vortrag am 11. März: „Lebendiger Garten“

Den Anfang machen am 11. März Christiane Halder und Hans Madritsch, Pionierin und Pionier im ökologischen Landbau und den Villachern bekannt vom Bio-Markt. Im Vortrag mit dem Thema „Lebendiger Garten“ teilen Sie ihr langjähriges Praxiswissen über gesunde Böden, Gemüseanbau und naturnahes Garteln. Dabei zeigen sie, wie man mit einfachen Methoden Boden untersuchen kann und woran sich seine Lebendigkeit erkennen lässt. Gerne können auch Bodenproben aus dem eigenen Garten mitgebracht werden, heißt es weiter. Auf dieser Grundlage geht es um das Säen, Pflanzen und Ernten im Jahresverlauf. Halder und Madritsch erklären, wie eine gute Ernte gelingt, mit praktischen Tipps zu Saatgut, Pflanzenpflege und Fruchtfolge.