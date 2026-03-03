Schutzengel an Bord: Auto stürzte 15 Meter über Böschung ab

Am Sonntagnachmittag hatte eine Frau wahrlich Glück im Unglück. Sie stürzte mit ihrem Auto rund 15 Meter über eine Böschung in der Gerlitzenstraße ab.

Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Treffen zu einem Einsatz auf die Gerlitzenstraße bei der Kanzelhöhe gerufen. Eine Frau war mit ihrem Auto rund 15 Meter über eine Böschung abgestürzt.

Ein Fahrzeug war bergabwärts an einer nicht einsehbaren Stelle, kurz nach der Baumgartnerkehre, rund 15 Meter über eine Böschung abgestürzt und kam dort zum Stillstand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Frau nicht mehr im Fahrzeug. Die Lenkerin konnte selbständig aussteigen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Feuerwehreinsatz: * Absichern der Straße * Überprüfung auf austretende Flüssigkeiten * Abklemmen der Fahrzeugbatterie

Einsatz dauerte eine Stunde

Die Bergung des Fahrzeugs wurde durch ein privates Abschleppunternehmen durchgeführt. Nach rund einer Stunde konnten die Floriani wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

©FF Treffen | Glück im Unglück… ©FF Treffen | …hatte am Sonntag… ©FF Treffen | …eine Autofahrerin bei der Kanzelhöhe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert