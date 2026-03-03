Villach: Wird ehemaliger BILLA bald ein SPAR-Markt?

Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Aus der ehemaligen BILLA-Filiale in der Nikolaigasse in Villach könnte demnächst ein SPAR-Supermarkt werden. Der Lebensmittelhändler hat bereits um die gewerberechtliche Genehmigung zur Änderung der bestehenden Betriebsanlage angesucht. Der 5 Minuten Redaktion liegen entsprechende Dokumente vor. Der Standort soll modernisiert und umgebaut werden. Noch hält sich die SPAR Österreichische Warenhandels-AG dazu aber bedeckt, immerhin findet die mündliche Verhandlung erst am Donnerstag, dem 12. März 2026, statt. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es daher lediglich, dass nähere Details dazu Mitte des Monats bekannt geben werden.