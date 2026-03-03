Villach: Wird ehemaliger BILLA bald ein SPAR-Markt?
Ende 2025 wurde die BILLA-Filiale in der Nikolaigasse in Villach geschlossen. Nun könnte dort neues Leben einkehren. Gerüchten zufolge will SPAR den Nahversorger übernehmen. Die Entscheidung soll noch im März fallen.
Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Aus der ehemaligen BILLA-Filiale in der Nikolaigasse in Villach könnte demnächst ein SPAR-Supermarkt werden. Der Lebensmittelhändler hat bereits um die gewerberechtliche Genehmigung zur Änderung der bestehenden Betriebsanlage angesucht. Der 5 Minuten Redaktion liegen entsprechende Dokumente vor. Der Standort soll modernisiert und umgebaut werden. Noch hält sich die SPAR Österreichische Warenhandels-AG dazu aber bedeckt, immerhin findet die mündliche Verhandlung erst am Donnerstag, dem 12. März 2026, statt. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es daher lediglich, dass nähere Details dazu Mitte des Monats bekannt geben werden.