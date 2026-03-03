Villacher Ostermarkt 2026: Alle Infos auf einen Blick

Bald ist Ostern. Die Vorfreude steigt. Und nicht mehr lange und der beliebte Ostermarkt in Villach öffnet wieder.

Bald startet der beliebte Ostermarkt in Villach wieder.

Der Ostermarkt findet in der Villacher Innenstadt auf dem Rathausplatz und dem Oberen Kirchenplatz statt. Von Donnerstag, 26. März bis Samstag, 4. April 2026, kannst du ihn besuchen.

An den Ständen gibt es Kunsthandwerk, Schmuck und Oster-Dekoration zu kaufen. Es werden auch regionale Lebensmittel, Süßigkeiten und warme Getränke angeboten. Auch für Kinder gibt es wieder einiges. So fährt die kleine Eisenbahn und ein Karussell steht vor dem Rathaus.

Ostermärkte rund um Villach: Villach Innenstadt (Rathausplatz & Kirchenplatz) Wann: 26. März bis 4. April 2026, täglich von 10 bis 19 Uhr (Karsamstag, 4. April 2026, nur bis 14 Uhr) Was: Kunsthandwerk, Schmuck, Oster-Deko, Kinderzug und Karussell. Kulinarik: Regionale Spezialitäten und Reindling.

Bio-Bauernmarkt (Villach, Hans-Gasser-Platz) Wann: Jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr Was: Fokus auf die traditionelle Osterjause in Bio-Qualität (Schinken, Eier, Kren).

Ostermarkt Finkenstein (Marktplatz) Wann: 28. und 29. März 2026 (Palmwochenende) Was: Kleiner, regionaler Markt mit Schwerpunkt auf Brauchtum aus der Region Faaker See.

Schloss Rosegg (Wildpark & Labyrinth) Wann: Wochenenden im März und April Was: Ideal für Familien. Es gibt eine Osternestsuche für Kinder und kleine Verkaufsstände.

Burgbau Friesach (nahe Villach) Wann: 28. und 29. März 2026 Was: Mittelalterliches Handwerk, Schmiedekunst und regionale Produkte in besonderer Atmosphäre.

KI-Hinweis: Die Infobox wurde mittels KI erstellt, der Text aber vor Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Und so feiert Kärnten Ostern

Ostern in Kärnten verbindet altes Brauchtum mit traditionellem Essen. Am Palmsonntag werden große Palmbesen geweiht. Da in der Karwoche die Kirchenglocken schweigen, ziehen Kinder mit Ratschen durch die Orte. Am Karsamstag findet die Fleischweihe statt: In Körben werden Schinken, Eier, Kren und Reindling gesegnet. Danach folgt die Kärntner Osterjause – eine Kombination aus salzigem Schinken und süßem Reindling. Osterfeuer auf den Bergen und das Eierpecken am Sonntag schließen das Fest ab.