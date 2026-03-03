Bekanntes Dessert-Lokal in Villach sucht einen Nachfolger

Seit fünf Jahren verwöhnen Diana und Dejan Suvajac mit süßen und pikanten Knödel-Variationen ihre Gäste. Nun wird ein Nachfolger für das Lokal "Sweet & Delicious" in der Lederergasse gesucht.

Seit fünf Jahren betreiben Diana und Dejan Suvajac ihr Lokal „Sweet & Delicious“ in der Lederergasse. Mit ihren herzhaften Knödeln haben sie den Geschmack der Villacher genau getroffen und sich einen festen Platz in der Gastroszene gesichert. Nun sorgt jedoch eine willhaben-Anzeige für Verunsicherung unter den Stammgästen. Denn tatsächlich wird das 83 Quadratmeter große Lokal dort zur Vermietung ausgeschrieben. „Zur Ablöse steht ein gepflegtes, vollständig möbliertes Gastronomielokal in absolut zentraler Lage“, heißt es in dem Inserat.

„Sweet & Delicious“ bleibt geöffnet

Auf Nachfrage von 5 Minuten versichert Suvajac aber: „In der Lederergasse 4 wird es keinen Leerstand geben. Wir schließen nicht, wir suchen lediglich einen Nachfolger für unser Lokal, da wir uns beruflich in neue Richtungen entwickeln möchten.“ Der Betrieb laufe gut, versichert der Gastronom und betont: „Sollte sich kein geeigneter Nachmieter finden, führen wir das Lokal selbstverständlich ganz normal weiter.“