/ ©VSV/STEFAN
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Spieler des VSV bzw. der Black Wings Linz am Eis. Vor ihnen steht ein Schiedsrichter.
Das erste Pre-Playoff-Duell geht in der Villacher Stadthalle über die Bühne.
Villach
03/03/2026
Daumen drücken!

Pre-Playoff-Auftakt: Adler treffen auf Black Wings Linz

Der EC iDM Wärmepumpen VSV trifft am Mittwoch um 19.15 Uhr in der Villacher Stadthalle auf die Steinbach Black Wings Linz. Zum Auftakt der Pre-Playoffs gilt: Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, zieht ins Viertelfinale ein.

Tanja Janschitz
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Nach 48 Runden im Grunddurchgang der ICE Hockey League steht der EC VSV auf Rang acht. Damit haben sich die Blau-Weißen das Heimrecht für die bevorstehenden Pre-Playoffs gegen die Steinbach Black Wings Linz gesichert. Spielbeginn ist am Mittwoch, um 19.15 Uhr.

Wem drückst du bei den Pre-Playoffs die Daumen?

EC VSV
Black Wings Linz
Einem anderen Eishockeyklub.
Ich verfolge die ICE Hockey League nicht.

Beginn einer alten Playoff-Rivalität

Die Linzer liegen mit 62 Punkten knapp hinter den Adlern – nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Seit Villachs letztem Meistertitel in der Saison 2005/2006 trafen die Blau-Weißen und die Stahlstädter bereits fünfmal in den Playoff-Serien aufeinander, zwei gingen dabei an den VSV. Mit keinem anderen Klub lieferte sich Villach seitdem häufiger ein Serien-Duell als mit den Oberösterreichern. In den jüngsten Spielen hatten aber meist die Linzer die Nase vorn: Sie gewannen sieben der letzten zehn Spiele, darunter zwei der vergangenen drei. Ob das auch in den Pre-Playoffs so bleibt, wird sich zeigen.

