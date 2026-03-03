Pre-Playoff-Auftakt: Adler treffen auf Black Wings Linz

Der EC iDM Wärmepumpen VSV trifft am Mittwoch um 19.15 Uhr in der Villacher Stadthalle auf die Steinbach Black Wings Linz. Zum Auftakt der Pre-Playoffs gilt: Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, zieht ins Viertelfinale ein.

Das erste Pre-Playoff-Duell geht in der Villacher Stadthalle über die Bühne.

Nach 48 Runden im Grunddurchgang der ICE Hockey League steht der EC VSV auf Rang acht. Damit haben sich die Blau-Weißen das Heimrecht für die bevorstehenden Pre-Playoffs gegen die Steinbach Black Wings Linz gesichert. Spielbeginn ist am Mittwoch, um 19.15 Uhr.

Beginn einer alten Playoff-Rivalität

Die Linzer liegen mit 62 Punkten knapp hinter den Adlern – nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Seit Villachs letztem Meistertitel in der Saison 2005/2006 trafen die Blau-Weißen und die Stahlstädter bereits fünfmal in den Playoff-Serien aufeinander, zwei gingen dabei an den VSV. Mit keinem anderen Klub lieferte sich Villach seitdem häufiger ein Serien-Duell als mit den Oberösterreichern. In den jüngsten Spielen hatten aber meist die Linzer die Nase vorn: Sie gewannen sieben der letzten zehn Spiele, darunter zwei der vergangenen drei. Ob das auch in den Pre-Playoffs so bleibt, wird sich zeigen.