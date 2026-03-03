Thomas Philipps-Filiale in Villach momentan zu: „Was ist da los?“

Mit dem Worten: "Was ist da passiert? Wisst ihr etwas?", wandte sich kürzlich eine 5-Minuten-Leserin an die Redaktion, um über die geschlossene Thomas Philipps-Filiale in Villach aufmerksam zu machen. Wir haben nachgefragt.

Der Discounter für Heim und Garten „Thomas Philipps“ in Villach hat derzeit geschlossen. Bereits am 20. Feber 2026 wurde seitens der Filiale in den sozialen Medien mitgeteilt, dass diese vorübergehend geschlossen ist.

Discounter in Villach hat derzeit zu

Als Grund werden technische Probleme angegeben. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben, damit wir euch bald wieder wie gewohnt begrüßen dürfen“, heißt es in einem Posting auf Facebook. Nun sind es fast zwei Wochen und viele fragen sich: Wann wird wieder geöffnet? Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten der Inhaberin am heutigen Dienstag: „Wir wissen es selbst nicht genau, diese Woche bleibt noch zu.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert