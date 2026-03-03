Skip to content
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
In St. Jakob im Rosental kam es zu einem Verkehrsunfall.
St. Jakob im Rosental
03/03/2026
Feuerwehreinsatz
Update-Artikel

Verkehrsunfall in Villach-Land rief Florianis auf den Plan

"Was ist in St. Jakob im Rosental passiert?" - mit diesen Worten wandte sich eine 5-Minuten-Leserin an die Redaktion. Um kurz vor 19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Laut einer Leserin ist die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz in St. Jakob im Rosental (Villach-Land). Wie die Feuerwehr St. Jakob auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, handelt es sich um einen technischen Einsatz aufgrund eines Verkehrsunfalles.

Rund 15 Einsatzkräfte vor Ort

Es sind derzeit (Stand 19.20 Uhr) zwei Fahrzeuge und rund zehn bis 15 Einsatzkräfte vor Ort. Laut ersten Informationen „sollte die Lage schon unter Kontrolle sein“. Genaue Details zu dem Unfall gibt es derzeit noch nicht, diese folgen.

#Update: Auffahrunfall

Wie der Kommandant der Feuerwehr St. Jakob im Rosental, Hubert Madritsch, um 20.30 Uhr gegenüber 5 Minuten mitteilt, handelte es sich um einen Auffahrunfall. Ob es Verletzte gab, ist nicht bekannt. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Binden der ausgelaufenen Betriebsmittel, das Säubern der Fahrbahn und auch auf die Unterstützung des Abschleppunternehmens. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 20:44 Uhr aktualisiert
