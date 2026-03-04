Skip to content
/ ©FF Vassach
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Kleinvassach.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag in Hüttldorf bei Villach.
Vassach
04/03/2026
Dienstagabend

Gasaustritt in Villach: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Am Dienstagabend rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach zu einem Einsatz in Hüttldorf aus. Grund war ein gemeldeter Gasaustritt in einem Reihenhaus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Entdeckt hatte den Kohlenmonoxid-Austritt der Rettungsdienst. „Dieser war unabhängig davon, aufgrund eines medizinischen Notfalles zu der Einsatzadresse alarmiert worden“, erklärt Hauptbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. In der Folge wurde die Feuerwehr nachalarmiert. Ursache dürfte eine kaputte Heizungsanlage gewesen sein. Inzwischen konnte der Defekt behoben werden.

