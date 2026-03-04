Gasaustritt in Villach: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Am Dienstagabend rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach zu einem Einsatz in Hüttldorf aus. Grund war ein gemeldeter Gasaustritt in einem Reihenhaus.

Entdeckt hatte den Kohlenmonoxid-Austritt der Rettungsdienst. „Dieser war unabhängig davon, aufgrund eines medizinischen Notfalles zu der Einsatzadresse alarmiert worden“, erklärt Hauptbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. In der Folge wurde die Feuerwehr nachalarmiert. Ursache dürfte eine kaputte Heizungsanlage gewesen sein. Inzwischen konnte der Defekt behoben werden.