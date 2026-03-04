Von der Straße abgekommen: Einsatzkräfte zogen Fahrzeug aus dem Graben

Sirenen kurz vor 8 Uhr: In Lind ob Velden kam ein Pkw von der Straße ab. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz, sicherten die Unfallstelle und banden ausgelaufene Betriebsmittel.

Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg sicherte gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Lind ob Velden die Unfallstelle und unterstützte bei den Aufräumarbeiten.

Am Mittwoch kurz vor 8 Uhr heulten in Wernberg die Sirenen: Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg wurde zu einem Verkehrsunfall im Bereich Lind ob Velden alarmiert. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und kam in einem Graben zum Stillstand.

Unfallstelle wurde gesichert

Die Einsatzkräfte aus dem Bezirk Villach-Land sicherten umgehend die Unfallstelle ab, um den nachfolgenden Verkehr zu schützen und weitere Gefahren zu vermeiden. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden, um eine Umweltgefährdung auszuschließen „Die Aufgabe der FF Wernberg bestand in der Absicherung der Unfallstelle sowie im Binden ausgelaufener Betriebsmittel“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg in den sozialen Medien.

Fahrzeug rausgezogen

Neben der FF Wernberg standen auch die Freiwillige Feuerwehr Lind ob Velden, die Polizei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz, welcher das stark beschädigte Fahrzeug aus seiner misslichen Lage befreite.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert