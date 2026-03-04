Baustelle in Villach sorgt für Fahrverbote und Einbahnführung bis Sommer

Stadt bestätigt: In Villach sorgt eine Baustelle auf der Oberen und Unteren Fellacher Straße bis Ende Juni für Verkehrsbehinderungen und Umleitungen.

In Villach müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Grabungsarbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes beeinträchtigen den Verkehr in zentralen Straßen der Stadt.

Grabungsarbeiten als Ursache

„Aufgrund von Grabungsarbeiten für die Fernwärme kommt es bis voraussichtlich 30. Juni in der Oberen und Unteren Fellacher Straße in mehreren Bereichen zu Verkehrsbehinderungen, teilweise zu einer Einbahnführung und damit einhergehend Fahrverboten. Eine Umleitungsstrecke ist bereits eingerichtet und ausgeschildert“, erklärte die Stadt Villach am Mittwoch. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des langfristigen Ausbaus des Fernwärmenetzes in Villach.