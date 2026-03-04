Skip to content
/ ©Fotomontage Canva / Google Maps / Unsplash
Das Bild zeigt eine Straße in Villach und ein Baustellenschild auf 5min.at.
Die Verkehrssituation soll bis 30. Juni andauern.
Villach
04/03/2026
Baustelle

Baustelle in Villach sorgt für Fahrverbote und Einbahnführung bis Sommer

Stadt bestätigt: In Villach sorgt eine Baustelle auf der Oberen und Unteren Fellacher Straße bis Ende Juni für Verkehrsbehinderungen und Umleitungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

In Villach müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Einschränkungen rechnen. Grabungsarbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes beeinträchtigen den Verkehr in zentralen Straßen der Stadt.

Grabungsarbeiten als Ursache

„Aufgrund von Grabungsarbeiten für die Fernwärme kommt es bis voraussichtlich 30. Juni in der Oberen und Unteren Fellacher Straße in mehreren Bereichen zu Verkehrsbehinderungen, teilweise zu einer Einbahnführung und damit einhergehend Fahrverboten. Eine Umleitungsstrecke ist bereits eingerichtet und ausgeschildert“, erklärte die Stadt Villach am Mittwoch. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des langfristigen Ausbaus des Fernwärmenetzes in Villach.

