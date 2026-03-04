Wernberger Gitarrist erhält spanischen Radio-Award

Große Ehre: Der Wernberger Gitarrist Horst Lippitsch wurde von Spaniens Funkmania-Radio zum „Artist of the Year 2025“ gekürt.

Horst Lippitsch aus Wernberg wurde mit dem Funkmania-Radio-Award als Artist of the Year 2025 ausgezeichnet.

Der Wernberger Musiker Horst Lippitsch ist mit dem Funkmania-Radio-Award ausgezeichnet worden. Der spanische Sender Funkmania kürte ihn zum „Artist of the Year 2025“. Der auf Funk, Smooth Jazz, Lounge- und Chillout-Musik spezialisierte Sender vergibt die Auszeichnung jährlich an Künstlerinnen und Künstler, die mit besonderer Qualität, Eigenständigkeit und internationaler Ausstrahlung überzeugen. In diesem Jahr ging der Preis nach Österreich – genauer gesagt nach Wernberg in Kärnten.

Neues Album in Arbeit

„Mein Ziel ist es, meine Liebe zur Musik mit Herz und Seele in jeder Note zu vermitteln“, beschreibt Lippitsch seinen künstlerischen Anspruch. Der Gitarrist, der in Wernberg aufgewachsen ist und an der Grazer Musikhochschule Gitarre sowie Musikpädagogik studierte, zählt seit Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der heimischen Instrumentalmusik. Neben seiner Konzerttätigkeit wirkt er auch als engagierter Musikpädagoge an Kärntner Musikschulen. Aktuell arbeitet Lippitsch an einem neuen Album. Dabei beschreitet er musikalisch neue Wege und orientiert sich stärker in Richtung House-Chill.

