VSV schlägt Black Wings Linz in der Pre-Playoff-Eröffnung mit 2:1

In einem packenden Pre-Playoff-Spiel der wind2day ICE Hockey League sicherte sich der EC VSV einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen die Black Wings Linz. Die Villacher gingen zunächst durch Kevin Hancock in der 44. Minute mit 1:1 in die Verlängerung, nachdem Gerd Kragl die Linzer in der 36. Minute in Führung gebracht hatte.

Sieg in der Overtime

Die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute: Hancock traf nach einer kurzen Ecke ins Kreuzeck und brachte den VSV damit auf die 1:0-Serienführung. Zuvor hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, darunter eine vergebene Überzahl der Villacher und ein knapp verfehltes Tor von Yohann Auvitu für Linz. Die Villacher zeigten besonders in der Overtime ihre Überlegenheit, während Linz zwar druckvoll agierte, aber letztlich nicht traf.