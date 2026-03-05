Skip to content
Region auswählen:
/ ©Landespolizeidirektion Kärnten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine ältere Dame sitzt an einem Tisch und telefoniert.
Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter kontaktierte am Mittwoch eine 72-Jährige.
Villach
05/03/2026
Bank-Betrug

Betrüger lockt Pensionistin in gemeine Falle: Tausende Euro weg

Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach ging am Mittwoch einem Betrüger auf den Leim. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus. So lockte er ihr mehrere tausend Euro aus der Tasche.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Am Mittwoch erhielt eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Der Mann machte ihr weis, dass sechs Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien. Eine dreiste Lüge, doch das ahnte die Seniorin zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Frau sollte TAN-Codes akzeptieren

Sie folgte den Anweisungen des Betrügers, um besagte Buchungen zu stornieren. Dafür musste sie mehrere TAN-Codes akzeptieren, welche er ihr schickte. „Doch damit gab die Frau die Überweisungen erst frei“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Trattengasse. Sie ermitteln nun in dem Fall. Der Pensionistin entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: