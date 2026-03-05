Betrüger lockt Pensionistin in gemeine Falle: Tausende Euro weg

Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach ging am Mittwoch einem Betrüger auf den Leim. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus. So lockte er ihr mehrere tausend Euro aus der Tasche.

Am Mittwoch erhielt eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Der Mann machte ihr weis, dass sechs Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien. Eine dreiste Lüge, doch das ahnte die Seniorin zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Frau sollte TAN-Codes akzeptieren

Sie folgte den Anweisungen des Betrügers, um besagte Buchungen zu stornieren. Dafür musste sie mehrere TAN-Codes akzeptieren, welche er ihr schickte. „Doch damit gab die Frau die Überweisungen erst frei“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Trattengasse. Sie ermitteln nun in dem Fall. Der Pensionistin entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.