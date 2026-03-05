Schuss abgefeuert: Polizei ermittelt nach wilder Schlägerei in Villach

Sechs Männer gerieten am Mittwochabend am Bahnhofplatz in Villach in eine Schlägerei. Auch eine Schreckschusspistole dürfte dabei abgefeuert worden sein. Die Ermittlungen laufen.

Wilde Szenen spielten sich am Mittwoch, gegen 20 Uhr, am Bahnhofplatz in Villach ab. Sechs Männer, laut der Polizei mit österreichischer, russischer, serbischer, slowenischer, irakischer und malaysischer Abstammung, gerieten in eine Schlägerei. „Es dürfte auch ein Schuss aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden sein“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Hauptplatz.

Ermittlungen dauern noch an

Wer diesen abgegeben hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung können die Polizisten derzeit noch nichts sagen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Männer, sie sind zwischen 19 und 21 Jahre alt, werden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zwei von ihnen wurden im Zuge der Prügelei unbestimmten Grades verletzt.