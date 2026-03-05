Reparieren statt Wegwerfen: Zwei Repair Cafés laden in den kommenden Tagen zum gemeinsamen getüftelt ein. Am 6. März 2026 in der Mittelschule Viktring und am 7. März im Villacher Altstoffsammelzentrum.

„Jeder Gegenstand, den wir weiterverwenden, spart Ressourcen, vermeidet Abfall und schont die Brieftasche“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Das Repair Café ist daher auch heuer wieder ein fixer Bestandteil im Villacher Re-Use-Kalender. Der erste Termin findet bereits am kommenden Samstag, dem 7. März 2026, von 9 bis 12.30 Uhr, in einem auffallend grünen Container im Altstoffsammelzentrum statt.

Freiwillige gesucht

In der Drauwinkelstraße 2 wird dann wieder geschraubt, genäht, gelötet und geklebt was das Zeug hält. Dahinter stecken ehrenamtliche Experten des Vereins „Reparatur Initiative“. Sie nehmen die defekten Alltagsgegenstände gemeinsam mit den Besuchern unter die Lupe. Ob Elektro-Kleingeräte, Fahrräder, Spielzeug oder Textilien – vieles bekommt hier eine zweite Chance. Wer ehrenamtlich mithelfen will, kann sich gerne per Mail an die „Reparatur Initiative“ wenden: a.kastiunig@reparatur-initiative.at.

Auch in Klagenfurt wird gemeinsam repariert

Tags zuvor, nämlich am Freitag, dem 6. März 2026, findet zwischen 16 und 10 Uhr auch ein Repair Cafe in Klagenfurt statt – und zwar an der Mittelschule Viktring in der Abstimmungsstraße. Dahinter steckt das örtliche Bildungswerk „Initiatives Viktring“. Mit dabei ist auch die Radlobby Kärnten, welche Radreparaturen, z.B. an Reifen, Bremsen oder der Gangschaltung durchführt. Aber auch Kleidung, elektronische Geräte oder das Lieblingsspielzeug der Kinder können vorbeigebracht werden.