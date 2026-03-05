„Bin bereits unterwegs“: Villacher geht topvorbereitet in die Saison

Nach intensivem Wintertraining und einem Trainingslager in Spanien beginnt für Georg Koffler in Portugal die Wettkampfsaison. Die ersten internationalen Rennen liefern wichtige Formtests.

Georg Koffler startet nach umfangreicher Vorbereitung mit den ersten internationalen Rennen in Portugal in die Saison 2026.

Nach einem intensiven Wintertraining und einem zweiwöchigen Grundlagentrainingslager im spanischen Calpe startet Georg Koffler motiviert in die Wettkampfsaison 2026. Das Trainingslager bot ideale Bedingungen, um zahlreiche Kilometer zu sammeln und eine stabile Grundlage für die kommenden Monate zu schaffen.

„Grundstein ist gelegt“

Nun richtet sich der Fokus auf die ersten internationalen Rennen des Jahres. Bereits Anfang März reist Koffler nach Portugal, wo er zwischen 7. und 15. März mehrere Wettkämpfe bestreiten wird. Diese frühen Starts sollen vor allem dazu dienen, Wettkampfhärte aufzubauen und erste Standortbestimmungen unter Rennbedingungen zu erhalten. „Die Winterpause ist vorbei und ich bin bereits unterwegs nach Portugal, wo bereits die ersten Rennen der heurigen Saison auf mich warten. Der Grundstein für das heurige Jahr ist gelegt. Jetzt heißt es Wettkampferfahrung sammeln und Wettkampfhärte aufbauen, um im Mai für die Höhepunkte in Topform zu sein“, erklärt er.

Mit der iberischen Halbinsel vertraut machen

Neben der sportlichen Form stehen auch wertvolle Erkenntnisse über das Gelände im Fokus. Die Rennen in Portugal bieten ihm eine ideale Gelegenheit, sich mit Kartenstil, Geländecharakter und möglichen Routenentscheidungen auf der iberischen Halbinsel vertraut zu machen.

Saisonhighlights 2026: 1.–3. Mai – Weltcup (Ungarn)

24.–28. Mai – Europameisterschaft (Portugal)

25.–30. August – Weltmeisterschaft (Schweden)



