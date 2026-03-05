Massenschlägerei & Schuss: SPÖ will Polizeistation am Bahnhof zurück

Nach einer brutalen Massenschlägerei am Bahnhofplatz in Villach - bei der auch ein Schuss gefallen sein soll - werden erneut Rufe nach einer eigenen Polizeiinspektion am Villacher Hauptbahnhof laut.

Am Villacher Bahnhofplatz lief am Mittwochabend eine Auseinandersetzung zwischen sechs Männern aus dem Ruder. Es kam zu einer brutalen Massenschlägerei, bei der auch eine Schreckschusspistole abgefeuert worden sein soll. Mehr dazu unter: Schuss abgefeuert: Polizei ermittelt nach wilder Schlägerei in Villach. Aufgrund dessen flammt nun erneut die Diskussion rund um die Reaktivierung einer eigenen Polizeiinspektion am Villacher Hauptbahnhof auf.

SPÖ drängt auf dauerhafte Polizeipräsenz am Bahnhof

Der SPÖ-Gemeinderatsklubs Villach betont: „Der Villacher Bahnhof ist ein extrem frequentierter Verkehrsknotenpunkt. Gerade deshalb müssen hier strengste Sicherheitsstandards zum Schutz der Villacherinnen und Villacher gelten.“ Die SPÖ Villach fordert daher seit Jahren eine Polizeiinspektion direkt am Hauptbahnhof. Im Jahr 2019 hat die Partei sogar eine Bürgerinitiative mit dem Titel „Eine Erhöhung der derzeitigen Polizeiplanstellen in Villach, damit eine Polizeiinspektion am Bahnhof wieder geöffnet werden kann“ gestartet. Diese verlief sich jedoch im Sand. „Der aktuelle Vorfall zeigt einmal mehr, dass es eine dauerhafte und sichtbare Polizeipräsenz in Form einer Polizeiinspektion am Hauptbahnhof braucht“, so der Gemeinderatsklub abschließend.



