„Adler“ wollen in Linz Playoff-Ticket holen

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat sich mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung im Auftaktspiel der Best-of-3-Serie gegen die Steinbach Black Wings Linz eine hervorragende Ausgangsposition gesichert und kann bereits morgen in Oberösterreich das Ticket für das Viertelfinale lösen.

Playoff-Ticket in greifbarer Nähe

Das erste Duell der Pre-Playoffs offenbarte schnell, was im Vorfeld zu erwarten war: ein klassisches, intensiv umkämpftes Playoff-Match zwischen den Villacher „Adlern“ und den Steinbach Black Wings Linz. Diese Begegnung ist zugleich ein Kapitel einer langjährigen Rivalität, die seit dem blau-weißen Meistertitel der Saison 2005/06 mehrfach in Playoff-Serien aufeinandertrafen. Insgesamt standen sich die beiden Teams bislang in fünf Playoff-Serien gegenüber: Villach konnte zwei davon für sich entscheiden, Linz drei. Damit handelt es sich um die am häufigsten ausgetragene Playoff-Paarung für den VSV in der Liga-Historie seit dem letzten Meistertitel der Adler. Mit einem weiteren Sieg und dem gleichzeitigen zweiten Erfolg im Best-of-3-Format hätte der VSV die Chance, die Serie bereits vorzeitig für sich zu entscheiden.

Duell in der Linzer Eisarena

In der Linzer Eisarena jedoch erwartet die Blau-Weißen ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Black Wings präsentieren sich dort traditionell stark: Von 24 Heimspielen in dieser Saison gingen 15 an die Oberösterreicher, lediglich neun mussten sie abgeben. Auffällig ist dabei ihre Offensivstärke zu Hause: Im Schnitt erzielen sie 3,46 Treffer pro Partie und kassieren nur 2,46 Gegentore, während die Auswärtsbilanz deutlich schwächer ausfällt, lediglich 2,41 erzielte Tore stehen 3,70 Gegentore pro Spiel gegenüber. Der VSV hingegen gehört auswärts zu den besseren Teams der Liga: In 24 Gastspielen gelangen den Blau-Weißen neun Siege bei 15 Niederlagen. Die Effektivität vor dem Tor war dabei etwas eingeschränkt, mit einem Schnitt von 2,87 erzielten Treffern bei durchschnittlich 3,45 Gegentoren pro Partie.

Premiere für die „Adler“

Die jüngsten direkten Duelle geben den Linzern einen leichten Vorteil: Von den vergangenen zehn Begegnungen entschied vier der VSV für sich, sechs gingen an die Black Wings. Besonders in Linz tun sich die Adler schwer: Von den letzten fünf Gastspielen konnte lediglich das erste Saisonmatch am 26. September mit 8:3 gewonnen werden, die übrigen vier Partien gingen allesamt an die Gastgeber. Für den EC iDM Wärmepumpen VSV markiert diese Serie zugleich eine Premiere: Seit Einführung der Pre-Playoffs in der Liga bestreiten die Adler erstmals eine Serie auf diesem Wege. Die Black Wings hingegen bringen entsprechende Erfahrung mit: In der Pre-Playoffs-Saison 2022/23 setzten sie sich nach anfänglicher Niederlage mit 2:1 gegen die Graz 99ers durch und drehten die Serie mit einem 6:2- sowie einem 3:0-Erfolg.