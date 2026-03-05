Cybersecurity: HTL Villach wird zur „Hacker-Hochburg“

Am 26. März wird an der HTL Villach wieder gehackt – allerdings ganz legal und mit pädagogischem Anspruch. Die Maturaklasse des Ausbildungszweigs IT-Security organisiert auch in diesem Jahr ein schulinternes „Capture the Flag“-Event (CTF), bei dem rund 60 Schülerinnen und Schüler aus dem zweiten bis zum fünften Jahrgang ihr Können im Bereich der IT-Sicherheit unter Beweis stellen.

Sicherheitslücken erkennen als Ziel

Bei einem CTF handelt es sich um einen praxisorientierten Cybersecurity-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmenden in einer kontrollierten und abgesicherten Umgebung realitätsnahe Sicherheitsprobleme lösen. Ziel ist es, Sicherheitslücken zu erkennen, Systeme zu analysieren und kreative Lösungswege zu entwickeln. Die Aufgaben des Wettbewerbs decken ein breites Spektrum moderner IT-Sicherheit ab. Die Challenges sind in sechs Kategorien gegliedert: Web Security, Linux & Administration, Networking, Cryptography, Forensics und Exploitation. Für jede dieser Disziplinen stehen mehrere Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen – von Easy über Medium bis Hard – zur Verfügung. Dadurch können sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrenere Teilnehmer passende Herausforderungen finden und ihr Wissen praxisnah erweitern.

Kompetenzen im Mittelpunkt

Neben technischem Know-how stehen beim Wettbewerb vor allem überfachliche Kompetenzen im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Teams und trainieren dabei Problemlösungsfähigkeit, analytisches Denken, strukturiertes Vorgehen sowie kreatives „Out-of-the-box“-Denken. Gerade dieser Wettbewerbscharakter macht für viele den besonderen Reiz aus: Anders als im regulären Unterricht stehen eigenständiges Experimentieren, gemeinsames Tüfteln und lösungsorientiertes Arbeiten im Vordergrund.