Das Bild auf 5min.at zeigt ein Werk der Villacher Künstlerin Laura Roth.
Die Villacher Künstlerin Laura Roth präsentiert in der Galerie Freihausgasse ihre künstlerischen Werke.
Villach
05/03/2026
Laura Roth

„Im Zwischenland“: Junge Villacher Künstlerin präsentiert Werke

Die Villacher Künstlerin und Fotografin Laura Roth thematisiert ab 18. März in ihrer Ausstellung in der Galerie Freihausgasse unterschiedliche Lebensräume und Spuren menschlichen Wirkens.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)

Laura Roth ist freischaffende Künstlerin und Fotografin und zeigt ihn ihren künstlerischen Werken Natur und Umwelt, unterschiedliche Lebensräume sowie Spuren menschlichen Wirkens.

Ausstellung in der Galerie Freihausgasse

In der Ausstellung in der Galerie Freihausgasse präsentiert sie Bilder der Erdoberfläche bis in das Erdinnere. Landschaft wird dabei nicht als statische Oberfläche verstanden, sondern als Schichtung aus Erinnerungen menschlicher Eingriffe und Prozesse des Wandels. Natur und Technologie spielen eine wesentliche Rolle in Roths Fotografien und Objekten. Es geht um Erdgeschichtliches ebenso wie um Organisches und Rohstoffgewinnung. Wurzeln, Fossilien, Sedimente und andere unterirdische Formen des Lebens treten im oberen Ausstellungsraum ans Licht. Im unteren Raum hingegen befindet sich die Atmosphäre. Ein Perspektivenwechsel findet statt – „Der Abstieg wird zum Aufstieg“ und zwischen diesen Polen liegt die Zone des Menschen. Sie zeigt sich durch großformatige Fotografien, fotografische Skulpturen, Edelstahlobjekte und Lichtarbeiten.

Details zum Termin

Laura Roth: Ausstellung „Im Zwischenland“

Wo? Galerie Freihausgasse

Wann? Donnerstag, 12. März, 19 Uhr: Vernissage

Ausstellungsdauer: bis 18. April

Rahmenprogramm im März

  • Samstag, 14. März, 10.30 Uhr: Künstler Führung mit Laura Roth und Claudia Schaufl
    Donnerstag, 19. März, 18 Uhr: Führung mit Sonja Capeller
    Samstag, 21. März, 10.30 Uhr: Kinderworkshop mit Illunis
    Samstag, 28. März, 10.30 Uhr: Workshop mit Sonja Capeller
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 18:45 Uhr aktualisiert
