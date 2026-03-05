„Im Zwischenland“: Junge Villacher Künstlerin präsentiert Werke
Die Villacher Künstlerin und Fotografin Laura Roth thematisiert ab 18. März in ihrer Ausstellung in der Galerie Freihausgasse unterschiedliche Lebensräume und Spuren menschlichen Wirkens.
Laura Roth ist freischaffende Künstlerin und Fotografin und zeigt ihn ihren künstlerischen Werken Natur und Umwelt, unterschiedliche Lebensräume sowie Spuren menschlichen Wirkens.
Ausstellung in der Galerie Freihausgasse
In der Ausstellung in der Galerie Freihausgasse präsentiert sie Bilder der Erdoberfläche bis in das Erdinnere. Landschaft wird dabei nicht als statische Oberfläche verstanden, sondern als Schichtung aus Erinnerungen menschlicher Eingriffe und Prozesse des Wandels. Natur und Technologie spielen eine wesentliche Rolle in Roths Fotografien und Objekten. Es geht um Erdgeschichtliches ebenso wie um Organisches und Rohstoffgewinnung. Wurzeln, Fossilien, Sedimente und andere unterirdische Formen des Lebens treten im oberen Ausstellungsraum ans Licht. Im unteren Raum hingegen befindet sich die Atmosphäre. Ein Perspektivenwechsel findet statt – „Der Abstieg wird zum Aufstieg“ und zwischen diesen Polen liegt die Zone des Menschen. Sie zeigt sich durch großformatige Fotografien, fotografische Skulpturen, Edelstahlobjekte und Lichtarbeiten.
Details zum Termin
Laura Roth: Ausstellung „Im Zwischenland“
Wo? Galerie Freihausgasse
Wann? Donnerstag, 12. März, 19 Uhr: Vernissage
Ausstellungsdauer: bis 18. April
Rahmenprogramm im März
- Samstag, 14. März, 10.30 Uhr: Künstler Führung mit Laura Roth und Claudia Schaufl
Donnerstag, 19. März, 18 Uhr: Führung mit Sonja Capeller
Samstag, 21. März, 10.30 Uhr: Kinderworkshop mit Illunis
Samstag, 28. März, 10.30 Uhr: Workshop mit Sonja Capeller