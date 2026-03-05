„Im Zwischenland“: Junge Villacher Künstlerin präsentiert Werke

Die Villacher Künstlerin und Fotografin Laura Roth thematisiert ab 18. März in ihrer Ausstellung in der Galerie Freihausgasse unterschiedliche Lebensräume und Spuren menschlichen Wirkens.

Laura Roth ist freischaffende Künstlerin und Fotografin und zeigt ihn ihren künstlerischen Werken Natur und Umwelt, unterschiedliche Lebensräume sowie Spuren menschlichen Wirkens.

Ausstellung in der Galerie Freihausgasse

In der Ausstellung in der Galerie Freihausgasse präsentiert sie Bilder der Erdoberfläche bis in das Erdinnere. Landschaft wird dabei nicht als statische Oberfläche verstanden, sondern als Schichtung aus Erinnerungen menschlicher Eingriffe und Prozesse des Wandels. Natur und Technologie spielen eine wesentliche Rolle in Roths Fotografien und Objekten. Es geht um Erdgeschichtliches ebenso wie um Organisches und Rohstoffgewinnung. Wurzeln, Fossilien, Sedimente und andere unterirdische Formen des Lebens treten im oberen Ausstellungsraum ans Licht. Im unteren Raum hingegen befindet sich die Atmosphäre. Ein Perspektivenwechsel findet statt – „Der Abstieg wird zum Aufstieg“ und zwischen diesen Polen liegt die Zone des Menschen. Sie zeigt sich durch großformatige Fotografien, fotografische Skulpturen, Edelstahlobjekte und Lichtarbeiten.

Details zum Termin Laura Roth: Ausstellung „Im Zwischenland“ Wo? Galerie Freihausgasse Wann? Donnerstag, 12. März, 19 Uhr: Vernissage Ausstellungsdauer: bis 18. April

Rahmenprogramm im März Samstag, 14. März, 10.30 Uhr: Künstler Führung mit Laura Roth und Claudia Schaufl

Donnerstag, 19. März, 18 Uhr: Führung mit Sonja Capeller

Samstag, 21. März, 10.30 Uhr: Kinderworkshop mit Illunis

Samstag, 28. März, 10.30 Uhr: Workshop mit Sonja Capeller

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 18:45 Uhr aktualisiert