/ ©Montage Canva/zVg.
Das Bild auf 5min.at zeigt Helmut Steiner und Velden am Wörthersee.
Veldens 1. Vizebürgermeister Helmut Steiner erklärte seinen Rücktritt.
Velden am Wörthersee
05/03/2026
Helmut Steiner

Nach 29 Jahren Gemeindepolitik: Veldener Vizebürgermeister tritt zurück

Nach insgesamt 29 Jahren im Gemeinderat und seit 2010 in der Funktion als 1. Vizebürgermeister der Marktgemeinde Velden am Wörthersee legt Helmut Steiner aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zurück.

von Marlene Dorfer
2 Minuten Lesezeit(255 Wörter)

Gleichzeitig beendet er nach 25 Jahren auch seine Tätigkeit als Sportreferent der Gemeinde. Mit seinem Rücktritt geht eine Ära engagierter Gemeindepolitik zu Ende. Über nahezu drei Jahrzehnte hinweg prägte Helmut Steiner die Entwicklung der Marktgemeinde maßgeblich mit.

Großer persönlicher Einsatz

In seiner Funktion als 1. Vizebürgermeister setzte er sich mit großem persönlichem Einsatz für die Anliegen der Bürger ein und wirkte an zahlreichen richtungsweisenden Projekten mit, teilt die Gemeinde mit. Besonders am Herzen lag ihm stets der Sport. Während seiner 25-jährigen Tätigkeit als Sportreferent wurden zahlreiche Initiativen zur Förderung des Breiten- und Nachwuchssports umgesetzt, Sportinfrastrukturen modernisiert und die Zusammenarbeit mit Vereinen nachhaltig gestärkt. Viele Veranstaltungen und Investitionen tragen seine Handschrift und haben Velden als aktiven und sportfreundlichen Lebensraum weiter etabliert, heißt es weiter.

„Es war mir eine große Ehre“

„Es war mir eine große Ehre und Verantwortung, über so viele Jahre für. unsere Gemeinde arbeiten zu dürfen. Mein besonderer Dank gilt allen Wegbegleitern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde sowie den vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen“, so Helmut Steiner anlässlich seines Rücktritts. Der Rücktritt erfolgt mit 5. März 2026. Die offizielle Übergabe der Agenden wird im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung stattfinden, informiert die Gemeinde. Abschließend betont Steiner, dass er der Gemeinde weiterhin verbunden bleiben und sich auch künftig – wenn auch außerhalb politischer Funktionen – für das Wohl von Velden einsetzen werde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 18:49 Uhr aktualisiert
