Schwerer Unfall auf B83: Ein Verletzter und Einsatzkräfte vor Ort

Auf der B83 bei Wernberg nahe Villach ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind beteiligt, eine Person wurde verletzt. Rettungskräfte sind bereits im Einsatz. Für Autofahrer kommt es derzeit zu Verzögerungen.

Auf der B83 im Bereich Fruhmann bei Wernberg hat sich gerade ein Verkehrsunfall ereignet.

Auf der B83 im Bereich Fruhmann bei Wernberg hat sich gerade ein Verkehrsunfall ereignet.

Auf der B83 im Bereich Fruhmann bei Wernberg hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen waren zwei Fahrzeuge an der Kollision beteiligt. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Rettungskräfte sind bereits auf dem Weg beziehungsweise im Einsatz, um die verletzte Person zu versorgen. Die Straße ist von Villach Richtung Wernberg stadtauswärts zweispurig gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Sirenenalarm ist in ganz Villach hörbar.

©Leserfoto Die Einsatzkräfte sind gerade vor Ort.

Verkehr stadtauswärts betroffen

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke stadtauswärts von Villach in Richtung Wernberg am Freitagvormittag gegen 8 Uhr. Durch den Einsatz von Rettung und möglicherweise weiteren Einsatzkräften kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen auf der Bundesstraße. Autofahrer sollten in diesem Bereich mit Stau und längeren Fahrzeiten rechnen und nach Möglichkeit mehr Zeit einplanen. Weitere Details zum Unfallhergang sowie zum Zustand der verletzten Person sind derzeit noch nicht bekannt. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert