Campingmesse in Villach: Alles rund um den Urlaub auf vier Rädern

Campingfans aufgepasst: In Villach werden noch im März wieder Wohnmobile, Wohnwagen und Zubehör präsentiert. Doch auch Beratungen können bei der Frühjahrsmesse in der Falle Campingwelt in Anspruch genommen werden.

Der Frühling rückt mit großen Schritten näher und damit starten viele Kärntnerinnen und Kärntner auch Überlegungen zum heurigen Sommerurlaub. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen zuzulegen, könnte in Villach fündig werden. Die Falle Campingwelt veranstaltet am 20. und 21. März ihre traditionelle Frühjahrsmesse.

Angebote und Service rund ums Camping

Auf dem Verkaufsgelände der Campingwelt werden neue Modelle aus der Caravaning-Welt präsentiert. Besucher können Wohnmobile, Wohnwagen und Camping-Zubehör ansehen. Laut Veranstalter soll es auch spezielle Messeangebote geben. Außerdem steht das Personal während der Messe beratend für Fragen rund ums Campingfahrzeug zur Verfügung. Neben den Fahrzeugen gibt es vor Ort auch Gastroangebote. Die Messe richtet sich damit nicht nur an eingefleischte Campingfans, sondern auch an Familien, die sich für Urlaub mit dem Wohnmobil interessieren. Alex Falle, Geschäftsführer von Falle Campingwelt, ist sich sicher: „Hier findet jeder Campingenthusiast das Richtige für sich.“