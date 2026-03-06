Architekt aus Velden insolvent: Konkursverfahren jetzt eröffnet

Das Landesgericht Klagenfurt hat am Freitag, dem 6. März ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von DI Antonio Rizzo (52) eröffnet. Der Architekt betreibt ein Architekturbüro mit Sitz in der Hubertusstraße in Velden am Wörthersee. Zum Insolvenzverwalter wurde Klaus Jürgen Karner, Rechtsanwalt aus Villach, bestellt. Seine Aufgabe ist es, die Vermögenslage des Schuldners zu prüfen und das Verfahren im Interesse der Gläubiger abzuwickeln.

Gläubiger müssen Forderungen anmelden

Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 7. April 2026 beim Landesgericht Klagenfurt anmelden. Wer seine Ansprüche später einbringt, muss laut Gericht mit zusätzlichen Kosten rechnen und kann bei früheren Verteilungen unberücksichtigt bleiben. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 21. April 2026 um 11.30 Uhr im Landesgericht Klagenfurt angesetzt. Dabei wird über den weiteren Ablauf des Verfahrens informiert und die angemeldeten Forderungen überprüft. Zudem wird entschieden, wie das Verfahren weitergeführt wird, etwa ob der Betrieb geschlossen wird oder ob andere Schritte wie ein Sanierungsplan möglich sind. Weitere Details zu Vermögen, Schulden oder möglichen Forderungen werden voraussichtlich erst im Zuge der kommenden Prüfungstagsatzung bekannt werden.