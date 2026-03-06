Unfall bei Wernberg: Auto krachte in LKW und Leitschiene – dann in PKW

Am Freitagvormittag kam es auf der B83 bei Wernberg zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei gab nun nähere Infos zum Unfallhergang bekannt.

Am Freitag (6. März) in der Früh krachte es wie berichtet auf der B83 zwischen Wernberg und Zauchen. Nun gab die Polizei nähere Informationen zu dem Unfallhergang bekannt. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Villacher mit dem Auto in Richtung Zauchen, als es plötzlich passierte: Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf einen LKW auf, der vor ihm fuhr und von einem 60-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gelenkt wurde. Doch damit nicht genug: „In weiterer Folge stieß der PKW gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn und touchierte anschließend einen entgegenkommenden PKW, gelenkt von einer 55-jährigen Deutschen“, informiert die Polizei.

62-Jähriger verletzt

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Die anderen Personen, die am Unfall beteiligt waren, blieben unverletzt. Wie die Polizei informiert, wurde das Auto des 62-Jährigen abgeschleppt und der Verkehr während der Bergungsarbeiten, die bis ca. 9 Uhr dauerten, wechselseitig angehalten.