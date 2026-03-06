Nach Bürgermeister-Rücktritt: So soll es politisch in Velden weitergehen

Nach den Rücktritten von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner stellt sich die SPÖ Velden personell neu auf. Es steht bereits fest, wie es vorerst weitergehen soll.

Neustart im SPÖ-Team Velden: Nach den Rücktritten von Ferdinand Vouk und Helmut Steiner werden die personellen Weichen für die politische Arbeit bis zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 gestellt.

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner stellt sich das Führungsteam der SPÖ Velden neu auf. Gemeindeparteivorsitzender Gerd Kurath würdigt die langjährige Arbeit der beiden Kommunalpolitiker und gibt einen Ausblick auf die nächsten personellen Schritte. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2027 soll im Herbst dieses Jahres fallen. Gerade in national und international herausfordernden Zeiten sei Stabilität in der Gemeinde besonders wichtig.

„Herz hat zu hundert Prozent für Velden geschlagen“

„Was die beiden Vollblutpolitiker Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner in ihrer Amtszeit geleistet haben, sucht seines Gleichen und ist kaum zu übertreffen. Ihr Herz hat zu hundert Prozent für Velden geschlagen und tut es weiter. Dafür bin ich ihnen als Gemeindeparteichef, dafür sind wir ihnen als Team der SPÖ Velden, unglaublich dankbar und voller Bewunderung“, erklärt Kurath. Zahlreiche Projekte seien in dieser Zeit umgesetzt worden – stets mit einer klaren sozialen Handschrift. Diese Arbeit wolle das Team der SPÖ Velden auch künftig fortsetzen. „Wir sind stolz und dankbar für jede Funktionärin/jeden Funktionär, der/die uns unterstützt. Um eine über so lange Zeit andauernde, erfolgreiche, sozialdemokratische Arbeit in Velden weiterzuführen wird vieler Hände Arbeit notwendig sein. Wir stellen uns der Aufgabe als Team“, so Kurath.

So geht es weiter

Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 24. März 2026 übernimmt Vizebürgermeister Markus Fantur vorübergehend die Amtsgeschäfte. Die Parteigremien schlagen zudem folgende personelle Besetzung vor: Margit Heissenberger kandidiert für das Bürgermeisteramt, im Gespräch mit 5 Minuten erklärte sie: „Ich bin interessiert daran, Velden weiterzuentwickeln und möchte meine Erfahrung einbringen, es ist eine große Ehre, denn die Latte liegt hoch.“ Markus Fantur soll zudem erster Vizebürgermeister werden und Sandro Spendier zweiter Vizebürgermeister. „Ich selbst bin aktuell Ersatzgemeinderat und soll künftig Gemeindevorstand werden“, erklärt Kurath – vorbehaltlich der Zustimmung im Gemeinderat. Ergänzt wird das Führungsteam durch Klubobfrau Birgit Fischer und ihren Stellvertreter Manfred Heissenberger. Damit soll die politische Arbeit bis zur Wahl am 28. Februar 2027 fortgeführt werden. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur fällt im Herbst 2026.

Grüne: „Dank für jahrzehntelangen Einsatz“

Zum Rücktritt von Bürgermeister Ferdinand Vouk würdigt Harald Fasser, Gemeinderat der Grünen Velden, dessen langjährige Arbeit für die Gemeinde: „Mit Ferdinand Vouk verabschiedet sich eine prägende Persönlichkeit aus der Veldener Gemeindepolitik. Er hat die Entwicklung der Gemeinde über viele Jahre maßgeblich mitgestaltet“, betont Fasser. Besonders hebt er die konstruktive Zusammenarbeit hervor: „Grüne Anliegen wie die nachhaltige Ortsentwicklung oder Bodenschutz wurden in Velden in vielen Bereichen mitgedacht und mitgetragen. Diese Offenheit hat eine ausgezeichnete Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg ermöglicht.“ Der Rückzug von Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner hinterlasse eine spürbare Lücke: „Beide haben sich über Jahrzehnte hinweg mit viel Engagement für Velden eingesetzt. Die Fußstapfen, die sie mit ihrer großen Erfahrung und Expertise hinterlassen, werden in naher Zukunft nicht leicht zu füllen sein“, so Fasser abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert