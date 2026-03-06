Aufbruch am Risikohügel: Villacher Mülldeponie wird saniert

400.000 Kubikmeter Müll, jahrzehntelang gelagert – jetzt startet die große Sanierung der Mülldeponie Auenpark. Von März an wird der „Risikoberg“ abgetragen, der Weg für eine sichere und ökologisch integrierte Fläche frei.

Am Dienstag, dem 10. März, fällt der Startschuss für die umfassende Sanierung der Mülldeponie Auenpark. Über Jahrzehnte haben sich hier rund 400.000 Kubikmeter unterschiedlichster Abfälle angesammelt – überwiegend Hausmüll. In den letzten Jahren war die Deponie bereits durch eine Abdeckung gesichert und begrünt worden, nun jedoch steht der Rückbau des potenziell gefährlichen „Risikoberges“ bevor.

Informationen zum Rückbau

Im ersten Schritt wird die oberste Humusschicht abgetragen. Gleichzeitig wird die Baustelle auf der Südseite des Müllhügels vorbereitet: Lagerflächen und Manipulationsbereiche werden eingerichtet, um die nachfolgenden Arbeiten effizient zu gestalten. Ab Mitte April verschiebt sich zudem der Geh- und Radweg lokal auf die Nordseite der Infineon-Straße, um die Baustelle freizuhalten. Der eigentliche Abbau des Hausmülls ist für Mai vorgesehen. Verantwortlich für die Durchführung ist die Strabag AG, die mit modernsten Methoden für einen sicheren und geordneten Rückbau sorgen soll.