Tausende Euro weg: Villacher (64) fällt auf Fake-IT-Support herein

Ein 64-jähriger Villacher wurde Opfer eines Betrugs über angebliche Software-Support-Mitarbeiter. Er gewährte Fernzugriff auf seinen Computer und bestätigte mehrere Online-Überweisungen.

Am 6. März erstattete ein 64-jähriger Villacher Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. Während er auf seinem Computer eine bekannte Social-Media-Plattform nutzte, tauchten plötzlich mehrere Pop-up-Fenster im Browser auf, von denen sich einige nicht schließen ließen. In einem dieser Fenster war die Servicenummer einer bekannten Softwarefirma angegeben.

Schaden im vierstelligen Eurobereich

Der Mann rief diese Nummer an, in der Annahme, mit einem Mitarbeiter der Firma zu sprechen. Der angebliche Mitarbeiter bat ihn daraufhin, einen Fernzugriff auf seinen Computer zu erlauben. Nach der Gewährung des Zugriffs gab der Täter vor, angebliche Störungen auf dem Rechner zu beheben. Im weiteren Verlauf behauptete der Unbekannte, durch einen Hackerangriff seien mehrere Überweisungen ausgelöst worden, die sofort storniert werden müssten. Unter diesem Vorwand veranlasste er den 64-Jährigen dazu, im Online-Banking mehrere Überweisungen zu bestätigen. Durch diese Vorgehensweise entstand dem Mann ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

