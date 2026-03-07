5:1-Sieg: Villacher Adler fliegen ins Viertelfinale

Der VSV steht im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League! Die Villacher setzten sich am Freitag auswärts mit 5:1 gegen die Black Wings Linz durch und entschieden damit die Best-of-3-Serie für sich.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Linz ging früh mit 1:0 in Führung. Der VSV ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete rasch: Joel Teasdale schoss den 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Villach immer wieder am Linz-Goalie Rasmus Tirronen scheiterte, während auf der Gegenseite Joe Cannata mehrfach stark parierte.

Adler übernehmen die Kontrolle

Im zweiten Drittel übernahmen die Adler zunehmend die Kontrolle. Nach mehreren gefährlichen Situationen brachte Budgell die Villacher mit 2:1 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Wallenta nach schöner Kombination auf 3:1 und verschaffte den Kärntnern eine komfortable Ausgangslage für den Schlussabschnitt. Im letzten Drittel machte Villach schließlich den Sack zu. Teasdale traf mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Linz versuchte anschließend mit einem sechsten Feldspieler noch einmal Druck aufzubauen, doch Cannata hielt seinen Kasten souverän sauber. Keine drei Minuten vor Schluss setzte Adam Helewka mit einem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt zum 5:1. Damit lösten die Adler ein Ticket fürs Viertelfinale und gewannen die Best-of-3-Serie.