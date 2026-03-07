Einsatzserie für Kärntner Feuerwehr: Waldbrand und Türöffnungen

Brand, Türöffnung und Rettungseinsatz: Die Florianis in Arnoldstein hatten zuletzt alle Hände voll zu tun – sogar während einer Übung heulten die Sirenen.

In den letzten Tagen war bei der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein so einiges los. Am 5. März wurden die Florianis gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr Euro Nova und den Freiwilligen Feuerwehren Thörl Maglern und Seltschach Agoritschach am Nachmittag zu einem Wald/Wiesenbrand alarmiert. Wenige Stunden später folgte eine nächtliche Türöffnung, zu der die Florianis mittels stillem Alarm gerufen wurden. Der Einsatz fand im Ortsbereich Gailitz statt, wie die Feuerwehr Arnoldstein in den sozialen Medien informierte.

Türöffnung mit Hubschraubereinsatz

Am Freitagabend (6. März) folgte ein weiterer Alarm – und das während ihrer wöchentlichen Übung. „Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Seltschach Agoritschach wurden wir im Ortsgebiet Seltschach zu einer verletzten Person gerufen“, schildern die Florianis. Auch hier war eine Türöffnung vonnöten. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber der ARA Flugrettung.