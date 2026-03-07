Sommercamp in Wernberg: „Action, Teamgeist und ganz viel Fußball“

Gute Nachrichten für Nachwuchskicker: Der SV Wernberg veranstaltet auch heuer wieder ein Fußball-Sommercamp. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Wer in den Sommerferien gerne Fußball spielt, bekommt in Wernberg heuer wieder eine Gelegenheit dazu. Der Sportverein Wernberg veranstaltet von 13. bis 17. Juli 2026 erneut ein Fußball-Sommercamp für Kinder und Jugendliche.

„Action, Teamgeist und ganz viel Fußball“

Teilnehmen können Mädchen und Buben der Jahrgänge 2010 bis 2019. Trainiert wird eine Woche lang am Sportplatz in Wernberg. Laut Verein sollen dabei nicht nur Fußballtechnik und Teamspiel im Mittelpunkt stehen, sondern auch Spiel und Bewegung abseits des Platzes. „Wir freuen uns auf eine Woche voller Action, Teamgeist und natürlich ganz viel Fußball“, heißt es seitens des Vereins.

©SV Wernberg Beim Sommercamp des SV Wernberg wird nicht nur Fußball gespielt.

Wer hat den härtesten Schuss?

Das Camp dauert täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr, wobei die Kerntrainingszeit von 8.45 bis 16 Uhr geplant ist. Neben Fußballtraining stehen auch andere Aktivitäten am Programm – etwa Basketball, Volleyball, Tischtennis oder Laufübungen mit Zeitmessung. „Sogar ein Radargerät für den härtesten Schuss steht bereit“, schildern die Verantwortlichen. Für die Kinder ist auch die Verpflegung organisiert: ein tägliches warmes Mittagessen und gesunde Snacks sind im Preis enthalten.

80 Plätze – Anmeldung läuft

Die Teilnahme kostet 250 Euro, Mitglieder des SV Wernberg erhalten zehn Prozent Ermäßigung. Insgesamt stehen maximal 80 Plätze zur Verfügung, einige Plätze sind laut dem Verein bereits vergeben. Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2026. Interessierte können ihre Kinder per Mail anmelden.