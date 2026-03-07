Oberkärntner IT- und Marketingfirma eröffnete Standort in Villach

Die creativomedia GmbH ist wohl vor allem vielen Oberkärntnern seit einigen Jahren ein Begriff. Nun wurde expandiert: Am 6. März eröffneten die Gründer einen Standort in Villach.

In die Gerbergasse 11 in Villach ist neues Leben eingezogen. Die creativomedia GmbH hat dort eine neue Filiale eröffnet und will damit ihre Kunden in der Region künftig näher betreuen. Am 6. März fand die feierliche Eröffnung statt. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik sowie Kunden, Freunde und Wegbegleiter feierten gemeinsam mit den Gründern Alfred Santner und Daniel Braunmüller die Erweiterung des Unternehmensstandorts.

©creativomedia GmbH In der Gerbergasse 11 in Villach wurde die neue creativomedia-Filiale eröffnet.

Über 250 Kunden

Die Firma bietet eine Mischung aus Marketing-, Werbe- und IT-Dienstleistungen an. Laut Unternehmen betreut sie bereits mehr als 250 Betriebe und Organisationen, vor allem in Oberkärnten. Der Hauptstandort bleibt weiterhin in Hermagor.

Vom „PC Doktor“ zu creativomedia

Gegründet wurde die creativomedia GmbH im Jahr 2020 von Alfred Santner und Daniel Braunmüller. Beide kommen aus unterschiedlichen Bereichen: Santner führte bereits seit 2001 eine Werbeagentur, Braunmüller machte sich 2004 mit dem „PC Doktor“ als IT-Techniker selbstständig. Mit der gemeinsamen Firma haben die beiden ihr Know-how in einem Betrieb zusammengeführt. Das Angebot reicht von Grafikdesign, Marketing und Webdesign bis zu IT-Service, Netzwerktechnik, Datensicherung und Computer-Reparaturen für Firmen und Privatkunden.