/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine gelbe Tulpe in der Villacher Innenstadt.
Tausende Frühlingsblumen und bunte Beete bringen frische Farben in die Stadt.
Villach
07/03/2026
Arbeiten laufen
#goodnews

Villach blüht auf: Tausende Frühlingsblumen zieren bald die Stadt

Villach blüht auf: Die Abteilung Stadtgrün pflanzt bis Anfang April tausende Frühlingsblumen, darunter 19.200 Violen und 1.500 Bellis. So sorgen die fleißigen Gärtner für bunte Farbtupfer in der ganzen Stadt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)

Bevor die Stadt richtig in den Frühling starten kann, steht für den Wirtschaftshof ein umfassendes Programm auf dem Plan. Auf rund 420 Straßenkilometern, 220 Gehweg-Kilometern und 130 Brücken wird in den kommenden Wochen fleißig gearbeitet. „Die Frühjahrsreinigung des Wirtschaftshofs dauert rund vier Wochen. Es werden über 600 Tonnen an Streusplit entfernt und über 10.000 Schneestangen eingesammelt“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich per Hand um die Reinigung. Unterstützt werden sie dabei von sechs Kehrmaschinen und drei Waschwagen. Parallel dazu säubert die Abteilung Stadtgrün Villachs Parkanlagen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Abteilung Stadtgrün in Villach.
©Stadt Villach / Kompan
Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Abteilung Stadtgrün arbeiten auf Hochtouren.

Bald blüht alles auf

„Zudem werden rund 19.200 Violen und 1.500 Bellis Schritt für Schritt ausgepflanzt“, erläutert Katholnig. Bis Anfang April ist dann ein Großteil der Pflanzungen abgeschlossen. Diese beinhalten auch das Aufstellen der Blumenbänke auf dem Hauptplatz sowie das Schmücken der beliebten Blumenradtruhen. Insgesamt betreut die Stadt rund 50 blumige Anlagen. Hinzu kommen 50.000 Quadratmeter an insektenfreundlichen Blumenwiesen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt gelbe Frühlingsblumen in einem Blumentrog in Villach.
©5 Minuten |
In Villach liegt der Frühling in der Luft.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Frühlingsblumen am Hans-Gasser-Platz in Villach.
©5 Minuten |
Die Arbeiten an den Blumenanlagen der Stadt laufen bereits.
