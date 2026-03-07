Villach blüht auf: Tausende Frühlingsblumen zieren bald die Stadt

Villach blüht auf: Die Abteilung Stadtgrün pflanzt bis Anfang April tausende Frühlingsblumen, darunter 19.200 Violen und 1.500 Bellis. So sorgen die fleißigen Gärtner für bunte Farbtupfer in der ganzen Stadt.

Bevor die Stadt richtig in den Frühling starten kann, steht für den Wirtschaftshof ein umfassendes Programm auf dem Plan. Auf rund 420 Straßenkilometern, 220 Gehweg-Kilometern und 130 Brücken wird in den kommenden Wochen fleißig gearbeitet. „Die Frühjahrsreinigung des Wirtschaftshofs dauert rund vier Wochen. Es werden über 600 Tonnen an Streusplit entfernt und über 10.000 Schneestangen eingesammelt“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich per Hand um die Reinigung. Unterstützt werden sie dabei von sechs Kehrmaschinen und drei Waschwagen. Parallel dazu säubert die Abteilung Stadtgrün Villachs Parkanlagen.

©Stadt Villach / Kompan Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Abteilung Stadtgrün arbeiten auf Hochtouren.

Bald blüht alles auf

„Zudem werden rund 19.200 Violen und 1.500 Bellis Schritt für Schritt ausgepflanzt“, erläutert Katholnig. Bis Anfang April ist dann ein Großteil der Pflanzungen abgeschlossen. Diese beinhalten auch das Aufstellen der Blumenbänke auf dem Hauptplatz sowie das Schmücken der beliebten Blumenradtruhen. Insgesamt betreut die Stadt rund 50 blumige Anlagen. Hinzu kommen 50.000 Quadratmeter an insektenfreundlichen Blumenwiesen.