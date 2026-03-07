Skip to content
Region auswählen:
/ ©KSG
Das Bild auf 5min.at zeigt Daniel Tschofenig.
Daniel Tschofenig holte sich den Sieg.
Lathi
07/03/2026
1. Platz
#goodnews

Daniel Tschofenig feiert Sieg in Lathi

Daniel Tschofenig hat beim zweiten Weltcup-Springen in Lahti groß aufgetrumpft. Der Kärntner gewann auf der finnischen Großschanze.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Daniel Tschofenig krönte sich auf der Großschanze in der finnischen Stadt Lathi zum Sieger. Mit einer Gesamtpunktzahl von 299,4 Punkten ließ der Kärntner die starke Konkurrenz knapp hinter sich. Nur 0,6 Punkte trennten ihn vom zweitplatzierten Slowenen Domen Prevc. Auf Rang drei landete der Japaner Ryōyū Kobayashi.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: