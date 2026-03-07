Daniel Tschofenig feiert Sieg in Lathi

Daniel Tschofenig hat beim zweiten Weltcup-Springen in Lahti groß aufgetrumpft. Der Kärntner gewann auf der finnischen Großschanze.

Daniel Tschofenig krönte sich auf der Großschanze in der finnischen Stadt Lathi zum Sieger. Mit einer Gesamtpunktzahl von 299,4 Punkten ließ der Kärntner die starke Konkurrenz knapp hinter sich. Nur 0,6 Punkte trennten ihn vom zweitplatzierten Slowenen Domen Prevc. Auf Rang drei landete der Japaner Ryōyū Kobayashi.