Villacher Hauptplatz wird am 13. März zur Tauschbörse

Hier kommen Gartenfans voll auf ihre Kosten: Verantwortung Erde lädt am kommenden Freitag, dem 13. März 2026, zu einem Saatgutfest auf den Villacher Hauptplatz.

„Wir freuen uns durch die alljährlichen Saatgutfeste einen Beitrag zur Ernährungssouveränität und zur Vielfalt in den Villacher Gärten leisten zu können“, erklärt Bewegungssprecher Sascha Jabali. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 13. März 2026, zwischen 11 und 15 Uhr, am Villacher Hauptplatz statt. Verschenkt wird (vermehrbares) Saatgut. „Gerne kann auch eigenes Saatgut zum weiterverschenken mitgebracht werden“, so Jabali weiter. Bei Schlechtwetter findet das Fest im Freiraum Myzel in der Lederergasse 18 statt.