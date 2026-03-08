Frühjahrsputz am Aichwaldsee: Helfende Hände werden gesucht

Am Samstag, den 21. März, laden die Grünen zur Frühjahrs-Flurreinigung am Aichwaldsee ein und hoffen dabei auf zahlreiche Unterstützung aus der Region.

Die Grünen veranstalten am Samstag, den 21. März, von 10 bis 12 Uhr eine gemeinsame Seereinigung am Aichwaldsee. Im Rahmen der traditionellen Frühjahrs-Flurreinigung sollen die Uferbereiche des Sees sowie die angrenzenden Wiesen und Waldflächen von angesammeltem Müll befreit werden, der sich über die Sommer- und Wintersaison angesammelt hat. Ziel der Aktion ist es, die Umwelt rund um den Aichwaldsee sauber zu halten und einen Beitrag zum Schutz von Natur und Gewässern zu leisten.

Treffpunkt für alle Teilnehmenden ist das Café Seerose am See. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wird eine kleine Stärkung angeboten. Die Aktion richtet sich an alle Interessierten, die sich aktiv für den Erhalt der Natur engagieren möchten.