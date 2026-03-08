Rauferei in Villach? Aufregung am Hauptplatz

„Was ist da in Villach los?“ Ein 5 Minuten-Leser meldete am Nachmittag eine mögliche Schlägerei. Polizei und Rettung seien vor Ort. Auf Nachfrage bestätigte die Landespolizeidirektion Kärnten: Zwei Personen gerieten aneinander.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag am Hauptplatz in Villach.

„Hallo wisst ihr was da in Villach los ist? Ich glaube da war eine Schlägerei, Polizei und Rettung sind auch da“: Mit diesen Worten wandte sich ein 5 Minuten-Leser am Nachmittag an die Redaktion.

Verbale Auseinandersetzung und Faustschlag

Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten kam es tatsächlich zu einem Raufhandel: „Es gab eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf wurde eine Person mit der Faust geschlagen“, erklärte ein Beamter. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, und auch eine dritte Person war in die Deeskalation verwickelt.

Transparenzhinweis: Korrektur: In einer früheren Version des Artikels wurde behauptet, dass eine Person in Handschellen zu sehen war. Tatsächlich hatte diese nur die Hände am Rücken verkreuzt. Der Artikel wurde dahingehend am 8. März 2026, um 15.10 Uhr aktualisiert.

