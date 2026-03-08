Spitzenplatzierung für Villacher Lederkünstler: „Bin überwältigt“

In der Werkstatt von Sir Leder Michel in Villach entstehen handgefertigte Lederunikate. Nun wurde Michael Nellers Arbeit beim Red Fox Austria Award sogar mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

„Ich selbst bin absolut überwältigt gewesen“, äußert sich Michael Neller im Gespräch mit 5 Minuten zu seinem Erfolg beim Red Fox Austria Award. Vor zirka 14 Jahren hat er angefangen, mit Leder zu arbeiten. „Es war ein Hobby. Stück für Stück habe ich mir alles als Autodidakt beigebracht. Dass ich nun sogar einen Bewerb mit gelernten Profis standhalte, ist für mich persönlich eine sehr hohe Anerkennung meiner Leistung.“

Design aus Fuchsfell

Bereits zum 20. Mal wurde der Red Fox Austria Award von der Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik organisiert. Das Finale ging am 21. Februar 2026 auf der Messe Hohe Jagd in Salzburg über die Bühne. Bewertet wurden die Modelle von einer Jury bestehend aus elf Personen aus den Bereichen Mode, Medien und Jagd. Neller erklärt: „Den Teilnehmern ist es freigestellt, mit welchem Designentwurf man teilnimmt. Einzige Auflage ist, dass überwiegend Fuchs verarbeitet wird.“ Aus den zur Verfügung gestellten Fuchsfellen hat der Kärntner eine Kapuzenweste angefertigt. Eine Anlehnung an die Mad-Max-Filmreihe, wie er verrät.

Spitzenplatzierung für Villacher

Für sein handwerkliches Geschick wurde er mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Vor ihm lagen nur zwei andere Bewerber, nämlich Margits-Pelze-Leder und Peter’s Pelze – Subosits, welche sich den 1. Platz teilten.