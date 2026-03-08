Mehr Grün und neue Viertel: Stadt gewährt Einblicke in Villachs Zukunft

Wie sich die Draustadt künftig entwickeln wird, ist Thema einer Info-Veranstaltung im lebensRAUM Villach am Montag, dem 16. März 2026. Zu Gast ist auch Professor Arthur Kanonier von der Technischen Universität Wien.

Über die Zukunft der Stadtentwicklung wird am Montag im lebensRAUM Villach in der Postgasse gesprochen. Die Stadt arbeitet bekanntlich an einem neuen „Örtlichen Entwicklungskonzept“. Darin geht es unter anderem um die Planung neuer Stadtviertel, intensivere Begrünung sowie die breitere Berücksichtigung klimatischer Veränderungen.

Stadtentwicklung im Wandel

„Vor diesem Hintergrund lädt die Stadt Villach zu einer Informations-Veranstaltung, in deren Rahmen neue Ansätze und Ziele der Stadtentwicklungsplanung im Mittelpunkt stehen“, führt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) aus. Als Vortragende fungiern Professor Arthur Kanonier von der Technischen Universität Wien und Wolfgang Faller, Leiter der Abteilung Stadtgrün. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Online-Anmeldung gebeten. Beginn ist um 17 Uhr.