Graz99ers wählen den VSV als Viertelfinalgegner

Der Pick für das Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League ging am Sonntagabend über die Bühne. Die Graz99ers entschieden sich für den EC VSV. Das erste Spiel in dieser Serie findet am Dienstag statt.

Direkt nach dem letzten Duell der Pre-Playoffs in der win2day ICE Hockey League wurde am Sonntagabend der Pick für das Viertelfinale gezogen. Erstmals in der Klubgeschichte durften die Moser Medical Graz99ers als Sieger des Grunddurchgangs ihren Gegner für die erste Playoff-Runde wählen – und es ist niemand geringeres als der EC iDM Wärmepumpen VSV.

Adler im Nachteil?

Ein Blick auf die bisherigen Saisonduelle zeigt ein leichtes Übergewicht zugunsten der Grazer. In vier Spielen konnten die 99ers gleich dreimal gewinnen, während die Villacher Adler nur einmal erfolgreich waren. Das erste Duell entschieden die Blau-Weißen zwar knapp mit 4:3 für sich, doch danach übernahmen die Steirer die Kontrolle. Zuletzt siegten sie in Graz mit 2:0, auch beide Partien in Villach endeten deutlich mit 4:1 und 6:1 für die 99ers. Die Viertelfinalserie startet am Dienstag, dem 10. März 2026, im Grazer Bunker. Zwei Tage später steigt das erste Duell in der Villacher Stadthalle.